Les Toques Blanches du Monde : projet de transfert des titres

Les Toques Blanches du Monde : projet de transfert des titres









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Projet de transfert des titres Les Toques Blanches du Monde du marché Euronext Access vers le marché Euronext Growth à Paris.

La société a décidé de proposer à ses actionnaires de se prononcer, lors de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2021, sur un projet de transfert des titres du marché Euronext Access vers le marché Euronext Growth.

Motifs du projet de transfert

Ce projet de transfert vise à permettre à la Société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs et de bénéficier d'une meilleure visibilité.

Modalités du transfert

Sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale mixte du 28 Juin 2021 et de l'accord d'Euronext Paris SA, le transfert s'effectuera par voie d'admission directe aux négociations sur Euronext Growth des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles. Le transfert devrait intervenir avant la fin octobre 2021.

Après le transfert de ses titres sur Euronext Growth, la société poursuivra sa communication annuelle et initiera une communication semestrielle, tout en continuant à porter à la connaissance du public, conformément à la réglementation en vigueur, toute information susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ses titres.

Les titres resteront cotés sous le même code ISIN.