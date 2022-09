Les Toques Blanches du Monde : Poursuite de la croissance du groupe

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires agrégé groupe Les Toques Blanches du Monde pour le second trimestre de l'année civile 2022 est de 1,5 ME, contre 1,3 ME en 2021, soit une hausse de 25%. Cette forte croissance s'explique par la progression du business avec les enseignes de grande distribution ainsi qu'aux référencement de nouveaux produits.

Algreen, spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes.

"Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l'environnement, la santé et le "made in local"" conclut la direction.

Pour rappel Algreen détient :

- à 100% la société Unis Fish Food ;

- à 100% la société Les Toques Blanches du Monde ;

- à 51% la société NAKA.