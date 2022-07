(Boursier.com) — Les Toques Blanches du Monde devient Algreen. La société est spécialisée dans l'agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes. Son ambition est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l'environnement, la santé et le "made in local".

Le changement de dénomination sociale de la société en Algreen a été approuvé à l'unaminité par l'Assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 30 juin. Il fait suite à la réalisation de l'apport d'une branche complète d'activité, à savoir l'activité de distribution de produits et concepts se rattachant à la marque Les Toques Blanches du Monde à la société LTBM

L'assemblée générale mixte des actionnaires a également approuvé à une majorité de 99% l'opération d'apport en nature de 322.506 actions de la société Naka (Naka) au bénéfice de la société, représentant 51% du capital et des droits de vote de Naka.

Algreen précise que le quorum de l'assemblée générale mixte des actionnaires s'est établi à 68,54%. Toutes les résolutions mises au vote de l'assemblée ont été approuvées, démontrant ainsi "le très fort soutien des actionnaires de la société sur les projets".

Il est rappelé qu'en rémunération de l'apport de 51% du capital et des droits de vote de Naka, représentant une valeur globale d'environ 8,7 millions d'euros, la société a émis 14.314.951 actions ordinaires nouvelles à un prix unitaire de 0,605659 euro (correspondant à une valorisation de la société de 2.500.000 euros), soit une augmentation de capital d`un montant nominal de 6.865.498,18 euros. En conséquence de cette opération, le capital social de la société est porté à 8.845.173,16 euros, divisé en 18.442.685 actions d'une valeur nominale de 0,4796 euros.

La holding financière Algreen détient : à 100% la société Unis Fish Food ; à 100% la société LTBM Distribution ; à 51% la société Naka.