Les Toques Blanches du Monde : chiffre d'affaires de 856 KE au S1

(Boursier.com) — Les Toques Blanches du Monde, acteur français spécialisé dans la distribution de produits alimentaires premium, annonce aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2021 (du 1er janvier au 30 juin 2021). Il s'agit de la première publication de résultats financiers depuis l'introduction en Bourse des Toques Blanches du Monde sur le marché Euronext Growth Paris, le 6 octobre 2021.

Au cours du 1er semestre 2021, les Toques Blanches du Monde enregistre un chiffre d'affaires de 856 KE soit une croissance organique de 18% par rapport à 2020.

Cette croissance résulte principalement des éléments suivants :

-Développement de la nouvelle gamme "Apéro" dans les enseignes de grande distribution ;

-Nouveau référencement de plus de 25 produits en centrale nationale Intermarché ;

-Mise en place d'un réseau d'agents commerciaux avec 25 vendeurs ;

-Doublement du nombre de produits référencés en centrale nationale Monoprix au cours de la période.

En juillet 2021, Les Toques Blanches du Monde a fait l'acquisition de 100% du capital d'UNIS FISH FOOD, un acteur incontournable de l'industrie du saumon fumé premium

Cette acquisition confirme la stratégie volontariste de croissance externe de la Société afin de :

-Se doter d'un site de production efficient (préparation, fumaison, salaison, transformation et conditionnement) ;

-Etendre son positionnement sur la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation d'un produit à fort potentiel ;

-Unis Fish Food a réalisé un chiffre d'affaire à fin juin 2021 de 3 ME.

Des résultats en lien avec la stratégie du Groupe

Le taux de marge brute se stabilise malgré la hausse des prix des matières premières. Les charges externes atteignent 484 KE soit 57% du CA contre 67% pour la même période au S1 2020. L'EBITDA se stabilise à (633) KE au cours du premier semestre 2021. Au total, le résultat net s'établit à (821) KE, contre (834) KE sur la période précédente. Au 30 juin 2021, la société dispose d'une trésorerie de 1.120 KE.

Bonne perspective de fin d'année et volonté de continuer sa stratégie de groupe premium

Comme chaque année, les Toques Blanches du Monde bénéficie d'un effet de saisonnalité, réalisant plus de 45% du Chiffre d'affaires annuel au cours du dernier trimestre.

De nouveaux référencements de produits sur la gamme "festif" permettront à la Société de poursuivre sa croissance. L'ambition des Toques Blanches du Monde est de continuer sa croissance organique et externe avec la poursuite de prise de parts de marché et l'intégration de marques et de producteurs à forte valeur ajoutée.