Les Toques Blanches du Monde : acquisition d'un acteur du saumon fumé

Les Toques Blanches du Monde : acquisition d'un acteur du saumon fumé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Les Toques Blanches du Monde annonce la signature de l'acquisition de 100% du capital d'UNIS FISH FOOD (UFF), "un acteur incontournable de l'industrie du saumon fumé premium en France".

Ce faisant la société étend son positionnement sur la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation d'un produit à fort potentiel.

Créée en 1989 et basée en région Auvergne-Rhône-Alpes, UFF est une société française de production de saumon fumé haut de gamme qui compte 14 collaborateurs et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 ME au 30 juin 2020.

Cette opération devrait dans un premier temps permettre au nouvel ensemble de dépasser les 7 ME de revenus en 2021 et d'atteindre, à périmètre comparable, plus de 10 ME de chiffre d'affaires à horizon 2023.