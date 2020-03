Les secteurs du transport et du tourisme encore une fois au tapis

Les secteurs du transport et du tourisme encore une fois au tapis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — On prend les mêmes et on recommence. A l'image des dernières séances, les valeurs liées au tourisme et au transport se retrouvent en première ligne sur la place parisienne. Alors que le CAC40 abandonne plus de 4,5% en ce début de semaine, Air France KLM décroche de 12,7%, Pierre et Vacances chute de 13%, Accor abandonne 11,8%, Groupe ADP perd 11,7%, Europcar s'écroule de 13,3% et Vinci rend 7,8%. Globalement, l'indice Stoxx 600 des loisirs et du voyage abandonne 6,9%. Les mesures de confinement se multiplient à travers le monde face à la propagation du coronavirus faisant craindre un impact de plus en plus prononcé sur l'activité économique.