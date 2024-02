Les résultats 2023 de Vallourec seront meilleurs que prévu

(Boursier.com) — Vallourec a annoncé que ses résultats 2023 seront finalement supérieurs à ses précédentes perspectives. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour l'exercice 2023 devrait être supérieur à 1.190 millions d'euros (entre 1.075 et 1.175 millions d'euros précédemment). Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait ainsi 275 millions d'euros.

La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023, auparavant attendue positive, devrait dépasser 140 millions d'euros, qui incluent environ 37 millions d'euros liés à la cession du site de Muelheim.

La progression séquentielle du Résultat Brut d'Exploitation est portée par l'augmentation des livraisons, tant en Amérique du Nord que dans la région Hémisphère Est. La hausse des volumes vendus en Amérique du Nord a plus que compensé les baisses de prix dans la région, tandis qu'une meilleure exécution en Amérique du Sud a entraîné une augmentation séquentielle du Résultat Brut d'Exploitation. Les résultats ont également bénéficié, dans une moindre mesure, de prix du minerai de fer plus favorables et d'une amélioration séquentielle du Résultat Brut d'Exploitation en Allemagne, ce qui a conduit à une contribution légèrement positive de l'Allemagne au Résultat Brut d'Exploitation en 2023. Par rapport aux perspectives précédemment communiquées, les résultats ont dépassé les attentes pour les deux principaux segments, en particulier grâce à l'activité Tubes dans les Amériques.

La dette nette de Vallourec a fortement diminué au quatrième trimestre pour s'établir à moins de 580 millions d'euros. Comme attendu, les décaissements liés aux restructurations ont été un facteur défavorable important, mais les flux de trésorerie ont été soutenus par un Résultat Brut d'Exploitation élevé et la poursuite de la réduction du besoin en fonds de roulement. Vallourec anticipe la poursuite de la réduction de son endettement pour atteindre une dette nette zéro fin 2025, au plus tard.

" Le Groupe a réalisé son meilleur Résultat Brut d'Exploitation et sa meilleure génération de trésorerie depuis près de 15 ans. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025 ", a notamment déclaré Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec.