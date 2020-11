Les porteurs obligataires de PSA approuvent la fusion

Les porteurs obligataires de PSA approuvent la fusion









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PSA avait lancé le 28 octobre une consultation afin de recueillir le consentement des porteurs d'obligations émises sous le Programme EMTN du Groupe. L'objectif de cette consultation était d'obtenir l'accord des obligataires portant sur le projet de fusion entre Peugeot S.A et FCA (Fiat Chrysler), pour former Stellantis à l'issue de l'opération. Peugeot S.A annonce aujourd'hui le succès de cette consultation après avoir recueilli une très large majorité des voix à l'issue de chaque Assemblée Générale des porteurs. Peugeot S.A a également obtenu les autorisations requises de la part de ses banques partenaires pour ses deux lignes de crédit renouvelable de 3 milliards d'euros chacune.

"Le succès de cette consultation atteste la confiance des porteurs obligataires et des banques partenaires dans la stratégie du Groupe en vue de la création de Stellantis", ajoute PSA. La réalisation de la fusion devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, comprenant l'approbation de l'opération par les actionnaires des deux sociétés lors de leurs assemblées générales extraordinaires respectives et la satisfaction des exigences antitrust et autres exigences réglementaires.