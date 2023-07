Les pilotes d'United Airlines vont être augmentés jusqu'à 40%

(Boursier.com) — United Airlines, la compagnie aérienne américaine, a conclu un accord de contrat préliminaire avec ses pilotes qui offrirait des augmentations cumulatives de salaire de 34,5% à environ 40%. L'accord souligne la nouvelle dynamique pour les pilotes dans l'industrie du transport aérien en plein essor, alors que les syndicats de pilotes de Delta Air Lines et d'American Airlines ont également conclu de nouveaux accords de travail qui incluent des augmentations de salaire substantielles et d'autres avantages. L'Air Line Pilots Association, le syndicat qui représente les pilotes d'United, a évalué l'accord à 10 milliards de dollars.

Ainsi, United Airlines et les pilotes parviennent à un accord de principe après plus de quatre ans de négociations. Les éléments inclus dans le package sont des améliorations d'aspects critiques tels que la qualité de vie au travail, la rémunération, la sécurité d'emploi, les règles de travail, la retraite, les avantages sociaux, etc. Dans les semaines à venir, les négociateurs travailleront pour compléter le libellé final. L'accord préliminaire concerne donc un contrat de quatre ans et comprend des augmentations cumulatives de 34,5 à 40,2% des taux de rémunération en fonction du type d'avion piloté.