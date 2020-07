Les nouvelles fonctionnalités d'Hospitalis de Cegedim e-business répondent aux besoins de sérialisation des médicaments

Les nouvelles fonctionnalités d'Hospitalis de Cegedim e-business répondent aux besoins de sérialisation des médicaments









(Boursier.com) — Hospitalis est un portail d'échanges sur lequel sont connectés 1.650 établissements de santé privés et publics (soit 90% des établissements de santé) et près de 200 laboratoires pharmaceutiques. La plateforme permet de gérer les flux numériques 'BtoB' logistiques entre établissements et industries des produits de santé.

Avec Hospitalis, Cegedim e-business propose une offre intégrant : digitalisation, intéropérabilité, traçabilité et sécurisation. Ce dernier point est effectivement l'une des principales préoccupations de Cegedim e-business qui grâce au service de sérialisation d'Hospitalis, permet de tracer et de s'assurer de l'authenticité du médicament.