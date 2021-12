Les nouveaux variants pourraient rendre les vaccins actuels inutiles, dit le patron de l'OMS

(Boursier.com) — L 'Organisation mondiale de la santé a averti, en pleine flambée des infections au niveau mondial avec Omicron, que de nouveaux variants de coronavirus pourraient émerger pendant la pandémie, qui rendraient les vaccins actuels inutiles. "Il est possible que de nouveaux variants échappent à nos contre-mesures et deviennent totalement résistants aux vaccins actuels ou aux infections passées, nécessitant des adaptations vaccinales", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les mouvements politiques réactionnaires ont favorisé l'iniquité vaccinale et "créé les conditions idéales pour l'émergence de nouveaux variants", a-t-il déclaré, cité notamment par CNBC.

Le leader de l'OMS sonne donc l'alarme alors que les cas de Covid ont atteint des niveaux record dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. Il a réitéré ses appels fréquents aux nations à travailler ensemble pour améliorer les approvisionnements mondiaux et l'accès aux vaccins Covid et à d'autres équipements de santé essentiels. Il a également critiqué le "populisme" et le "nationalisme de court terme" de certains dirigeants politiques qui, selon lui, ont "sapé l'équité et créé les conditions idéales pour l'émergence de nouveaux variants".

"La mauvaise information et la désinformation, souvent propagées par un petit nombre de personnes, ont été une distraction constante qui sape la science et la confiance dans les outils de santé vitaux", a déclaré le leader de l'OMS. Il a noté que "dans les énormes vagues de cas actuellement observées en Europe et dans de nombreux pays du monde, la désinformation qui a conduit à l'hésitation à la vaccination se traduit maintenant par la mort disproportionnée des non vaccinés".

Les vaccins Covid tels que celui de Pfizer et BioNTech sont toujours efficaces pour prévenir les maladies graves causées par Omicron, selon les experts, mais ils sont beaucoup moins efficaces pour prévenir l'infection. Les injections de rappel, en revanche, augmentent considérablement la protection contre les maladies symptomatiques.

Si une souche du virus résistante au vaccin émerge, les fabricants devront ajuster leurs tirs, ce qui "signifierait potentiellement une nouvelle pénurie d'approvisionnement", a averti le patron de l'OMS hier. Il est important que les pays renforcent leur approvisionnement local en vaccins avant que cela ne se produise, a-t-il déclaré.

"Ce virus continuera d'évoluer et de menacer notre système de santé si nous n'améliorons pas la réponse collective", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, étant plus transmissible, circulant en même temps que le Delta, conduise à un tsunami de cas".

L'approvisionnement en vaccins s'améliore actuellement, a-t-il déclaré, tout en réitérant sa critique selon laquelle les programmes de rappel des pays riches rendent plus difficile pour les pays pauvres l'obtention de vaccins. Cette iniquité croissante pourrait prolonger la pandémie. Malgré la menace persistante pour la santé publique et la possibilité de défis futurs, il indique toutefois son optimisme quant au fait que la phase aiguë de la pandémie puisse se terminer en 2022...