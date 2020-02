Les implants en céramique d'I.CERAM reconnus comme une innovation médicale par un Think Tank Santé

(Boursier.com) — LIR-Imaginons la santé, association réunissant les président(e)s de sociétés pharmaceutiques telles que Novartis, Roche, Astra Zeneca, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, Janssen, MSD, AbbVie, Astellas et Takeda, a lancé une étude destinée à recenser les innovations à venir dans le domaine médical d'ici les cinq prochaines années.

Dans cette étude, les implants en céramique chargés d'antibiotique développés par I.CERAM sont reconnus comme une technique d'avenir de nature à impacter le traitement des infections osseuses dans les 5 prochaines années et ouvrant une voie nouvelle dans la chirurgie oncologique.

Mis au point et développé par les équipes d'I.CERAM, l'implant en céramique chargé d'antibiotique possède un double intérêt, en particulier pour les patients qui présentent des infections chroniques. Avec les propriétés de l'Alumine telles que la biocompatibilité et l'ostéointégration, la partie du corps détruite par l'infection est remplacée dans sa structure et sa fonctionnalité. L'apport in situ de l'antibiotique permet de protéger l'implantation et les premières étapes de cicatrisation. Grâce à ces propriétés, les céramiques d'alumine, en complément de molécules actives, permettent de combattre l'antibiorésistance. Par ce mode d'administration révolutionnaire, les techniques développées par les équipes d'I.CERAM initient une réflexion face à ce problème de santé publique, souvent invalidant pour les patients.

À ce jour, une quinzaine de patients ont bénéficié de cette innovation et plus d'une quarantaine dans le cas du traitement de métastases osseuses. La 1ère implantation d'une céramique chargée bénéficie d'un recul clinique de plus de 4 ans et une demande de marquage CE est en cours pour l'implant sternal chargé.

Cette reconnaissance par des acteurs de la santé confirme le caractère disruptif de la technologie développée par les chercheurs d'I.CERAM.

Prochain RDV le 24 mars 2020 avec les résultats annuels 2019.