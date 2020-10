Les Hôtels de Paris va vendre son siège social

Les Hôtels de Paris va vendre son siège social









Crédit photo © Hôtel Lutetia

(Boursier.com) — En décembre 2016, la société Les Hôtels de Paris a obtenu de la société Colcity un crédit dont le montant a été porté en 2018 à 77,9 millions d'euros. L'objet de ce prêt était de permettre principalement à la société d'une part, de restructurer le financement de sa dette court et moyen terme et d'autre part, d'engager dès 2017 un programme de rénovation de ses hôtels.

Respect de covenants

Les conditions financières de ce concours d'une durée de 5 ans étant élevées, la société avait confié à une banque d'affaires réputée une mission de remplacement de ce concours. Du fait de la crise sanitaire, qui est intervenue depuis le mois de mars, les financiers contactés par cette banque, n'ont pas souhaité donner suite dans l'immédiat au refinancement du crédit.

Parmi les conditions de concours, est prévu d'ici au 1er trimestre 2021 un remboursement partiel à hauteur de 8 ME. Afin de respecter les 'covenants' du prêt et ne pas risquer de se trouver en clause de défaut, la société a décidé de mettre en vente un actif.

Décision de cessions d'actifs

Le Conseil d'Administration de la société a décidé de confier un mandat pour la vente de certains biens dont la situation n'est pas stratégique pour l'activité de la société. Cette décision doit permettre à la société de respecter ses engagements et de retrouver le volant de trésorerie nécessaire à son fonctionnement et à la poursuite du programme de rénovation de ses hôtels.

Parmi ces actifs, il apparaît que l'immeuble du siège social n'est pas déterminant pour son activité. En conséquence, la société a décidé de le mettre en vente.

Parallèlement, la société s'est rapprochée des représentants du prêteur afin de déterminer dans quelles conditions et sous quels délais pourrait être envisagé le remboursement de son concours. A ce jour les discussions se poursuivent avec Colcity, mais dans le contexte de crise et de manque de visibilité sur la reprise de l'activité hôtelière à Paris, il s'avère que tout ou partie de ce remboursement passera nécessairement par la vente d'actifs.

Seulement 6 hôtels de rouverts

La société Les Hôtels de Paris précise que les mesures de restriction de circulation empêchant la venue des touristes étrangers dans la capitale ainsi que la suppression ou les restrictions d'accès aux salons professionnels et aux manifestations sportives et culturelles n'ont pas permis de retrouver une activité normale et à ce jour. La société n'a pu rouvrir que 6 de ses 21 établissements parisiens et, avec des taux d'occupation faibles.

Lourdement sactionné par la crise sanitaire, le titre Les Hôtels de Paris est actuellement sur un cours de 1,53 euro à Paris, laissant apparaître une valorisation boursière de 11,3 ME.