Les Hôtels de Paris : très difficile semestre avec la crise sanitaire









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Les Hôtels de Paris, réalisé au cours du 1er semestre 2020, s'établit à 8,2 millions d'euros, en recul de -57,1% par rapport à celui de la même période de l'année précédente (19,09 ME). Ce repli tient à la crise économique liée au COVID-19.

Faute de clients et de réservations, nous avons été contraints d'interrompre temporairement, en mars, l'exploitation de 20 de nos établissements sur les 22 que compte notre groupe et en conséquence, de placer la quasi-totalité de notre personnel d'exploitation en chômage partiel. Depuis, les mesures de restriction de circulation empêchant la venue de touristes étrangers dans la capitale ainsi que la suppression ou la restriction d'accès aux salons professionnels et aux manifestations sportives et culturelles n'ont pas permis de retrouver une activité hôtelière normale. A ce jour, nous avons seulement pu ouvrir 6 de nos 20 établissements parisiens qui ont des taux d'occupation très faibles , explique Patrick Machefert, Président Fondateur de Les Hôtels de Paris.

Les Hôtels de Paris, qui a sollicité un Prêt Garanti par l'Etat, est toujours en discussion avec ses banques. Par ailleurs, la société mène actuellement des négociations avec ses principaux créanciers, notamment Colcity.