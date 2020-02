Les Hôtels de Paris : report de l'échéance de remboursement de Colcity

Les Hôtels de Paris : report de l'échéance de remboursement de Colcity









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La convention de crédit signée le 23 décembre 2016 avec Colcity pour un montant initial de 54,3 millions d'euros prévoyait le remboursement d'une tranche de 10 ME au 23 décembre 2019.

Suite à l'accord obtenu en décembre 2019, la société Les Hôtels de Paris a signé, le 30 janvier 2020, un avenant avec Colcity précisant les conditions d'un report de l'échéance de remboursement de la tranche de 10 ME au 30 juin 2020. Cet avenant prévoit les modifications suivantes apportées au contrat de crédit initial :

- Date de remboursement d'une tranche du crédit de 10 ME au 30 juin 2020.

- Covenants bancaires : la suspension de l'engagement de maintien du ratio ISC pendant la période entre le 23 décembre 2019 et le 29 juin 2020.

- Communication à Colcity d'un programme de cession de certains actifs couvrant une valeur neIe de 10 ME et engageant la société à leur réalisation avant le 30 juin 2020.

- Les conditions financières de ce report : une pénalité forfaitaire de 150 kE payable au 31 mars 2020 ; majoration du taux fixe des intérêts payables trimestriellement de 6%. Le taux passe à 6,1% du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 ; à 6,3% du 1er avril 2020 au 29 juin 2020 ; 6,5% à partir du 30 juin 2020.

Concernant le remplacement de son financement Colcity, la société a confié un contrat d'exclusivité à une banque d'affaires pour l'accompagner dans son refinancement. Plusieurs préteurs potentiels ont été approchés et ont signifié une marque d'intérêt pour l'opération.

La société a présenté à Colcity le programme du refinancement total de son crédit qu'elle envisage de finaliser pour la fin du 1er semestre 2020.