Les Hôtels de Paris : publication différée

(Boursier.com) — Le 28 mars, Les Hôtels de Paris a sollicité et obtenu du Tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cette protection de sauvegarde conférée par la loi vise uniquement à la renégociation de la créance de plus de 80 millions d'euros de son principal créancier. La procédure de sauvegarde va permettre à la société de pérenniser son activité, de préserver ses emplois et de réaliser son plan triennal 2022-2024 "Réputation" initié en janvier 2022. Ce dernier anticipe notamment un retour à la rentabilité de la société à moyen terme.

La mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde et la gestion ont mobilisé l'ensemble des forces de la société pendant ce 1er quadrimestre. Par ailleurs, la société a assisté depuis la fin du premier trimestre 2022 à une reprise de l'activité, et s'emploie activement à pérenniser celle-ci, mobilisant ainsi ses équipes.

Ce contexte de sauvegarde, ainsi que la montée en puissance des équipes nouvellement arrivées n'ont pas permis d'arrêter les comptes et de produire l'information financière dans les délais habituels, le tout impactant la préparation du rapport financier annuel 2021 et conduisant la société à en différer la publication.

La société prévoit la publication de son Rapport Financier Annuel 2021 au cours de la 2e quinzaine du mois de mai 2022.