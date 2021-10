Les Hôtels de Paris : lourde perte semestrielle

(Boursier.com) — Les comptes consolidés au 30 juin de Les Hôtels de Paris font apparaître un chiffre d'affaires de 3,91 millions d'euros en recul de -52% par rapport à celui de la même période de l'année précédente, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ceci est directement lié à la poursuite de la crise de la Covid-19 depuis mars 2020 avec pour conséquences des restrictions de voyage, de circulation, de regroupement. Le Groupe a subi l'annulation de l'ensemble des salons professionnels au cours du premier semestre et l'absence de manifestations d'ampleur.

Le groupe a maintenu sa stratégie de réduction de ses coûts de fonctionnement. Les charges courantes opérationnelles apparaissent en baisse de près de 32% à -8,86 ME reflétant notamment le recours aux aides mises en place par le gouvernement (chômage partiel, fonds de solidarité).

Le résultat opérationnel courant ressort à -4,92 ME.

Le programme de cession des actifs, initié au cours du 1er semestre et dont les promesses de cession ont été signées en aout 2021, a impacté le compte de résultat en reclassant la performance de ces actifs en actifs destinés à être cédés et en générant la dépréciation du fonds de commerce pour -6,03 ME des 3 établissements hôteliers, les fonds de commerce n'étant pas cédés. Ces cessions devraient permettre de participer à la reconstitution des capitaux propres à la clôture au 31 décembre 2021.

Le résultat financier s'élève à -4,04 ME reflétant le coût de l'endettement de la dette senior avec Colony Capital, dont le taux a été réduit de 10% à 6% au cours du 1er semestre.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à -15,13 ME, soit -2,12 euros par action.