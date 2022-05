Les Hotels de Paris : Le résultat net consolidé ressort positif à 2.238 KE

(Boursier.com) — Le 30 mai 2022, le Conseil d'administration de la société Les Hotels de Paris s'est réuni et a arrêté les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les rapports d'audit relatifs à la certification sont en cours d'émission.

Les comptes consolidés font apparaître un chiffre d'affaires de 17.759 KE en hausse de 34% par rapport à celui de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (en recul de 43% par rapport à l'exercice clos au 31 décembre 2019).

Le chiffre d'affaires est réparti comme suit sur les années 2020 et 2021 :

Les effets de la crise sanitaire ont continué d'impacter toutes les verticales qui composent l'industrie du tourisme, en particulier l'hôtellerie. A ces conséquences s'ajoute un phénomène d'impact plus prononcé sur l'activité hôtelière parisienne qui, a contrario de l'hôtellerie de région, ne représente pas une destination de loisirs ou de villégiature (littoral, montagne, campagne, etc.).

Le troisième confinement instauré du samedi 3 avril 2021 au 3 mai 2021 sur toute la métropole française a mis fin à tout espoir de reprise de l'activité touristique parisienne sur le premier semestre 2021.

Alors que la reprise s'annonçait, le variant Omicron est venu impacter le second semestre 2021.

Les hôtels du Groupe ont pu rouvrir progressivement au fil de l'année 2021 : neuf hôtels ont rouvert au premier semestre 2021 et les autres hôtels ont rouvert sur la seconde moitié de l'année, à l'exception d'un hôtel (fermé pour raisons techniques avant travaux).

Dans le contexte de la crise de la Covid-19, la société Les Hôtels de Paris a pu bénéficier des aides suivantes :

- 2.186 KE d'indemnités d'activité partielle comptabilisées et perçues sur l'exercice 2021 ;

- 1.800 KE de fonds de solidarité perçu sur l'exercice 2021, dont 1.600 KE comptabilisés en 2021 ;

- 2.946 KE d'aide coûts fixes demandée et comptabilisée sur l'exercice 2021 et encaissée en mars 2022.

Le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe ressort à 14.963 KE, en augmentation de 19.842 KE par rapport au 31 décembre 2020.

La cession des quatre actifs réalisée le 13 décembre 2021 a permis d'encaisser un montant net de 30,2 ME (hors impact fiscal).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort ainsi positif à 2.238 KE, soit 0,26 euro par action. La société prévoit la publication du rapport financier annuel d'ici le mercredi 8 juin 2022.