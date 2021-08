Les Hotels de Paris : le dossier avance

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Hotels de Paris qui s'est tenu le 28 juillet 2021 hors la présence physique des actionnaires du fait des incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés clos le 31 décembre 2020 à 99,79 % des votes exprimés. La fermeture d'un grand nombre d'hôtels sur près de 9,5 mois a entraîné la mise en activité partielle d'une majorité de nos salariés. Malgré une bonne maîtrise des charges, le résultat d'exploitation ressort en perte à 13.356 KE.

Les négociations menées avec Col city sur les taux du prêt ont permis de réduire les charges financières de 33%. La fin du contentieux portant depuis de nombreuses années sur la Villa Royale par la perception d'une indemnité de 976 KE ainsi que la reprise de provision suite arrêt favorable de la Cour de Cassation pour 2.837 KE ont permis de limiter la perte de l'exercice à 14 596 KE. Boosté par l'ouverture du Kube Saint Tropez, la société sur les hôtels ouverts a enregistré un taux d'occupation de 30% en juin, qui a plus que triplé par rapport à mai 2021 mais qui reste en fort retrait comparé à juin 2019 (TO de 76%). Le prix moyen continue sa progression initiée en mai, de 118 à 144 euros. Ainsi, le RevPAR en cumul sur le 1er semestre s'est établit à 28 euros HT, 161 euros vs. 2019 mais en hausse de 14 euros comparé à mai.

Malgré la période estivale traditionnellement peu favorable à l'hôtellerie parisienne, c'est en septembre que la reprise d'activité devrait être plus importante grâce au tourisme d'affaires, et au retour des grands salons comme Maison et Objet à Villepinte.

Le programme de cession d'actifs se poursuit par la signature le 2 août de promesses d'achat portant sur quatre immeubles pour un montant total de 39,2 ME et la direction de la société réfléchit parallèlement à un autre programme de cession, à la possibilité d'un financement long terme.

Depuis le 15 juillet, date limite prévue pour la production de promesse d'achat pour un montant au moins égal à 25 ME, les discussions et réunions se sont poursuivies avec les représentants de Colcity et leurs conseils dans un climat de compréhension mutuelle. La concrétisation des cessions va permettre de confirmer à Colcity par la diminution de son encours de crédit, la volonté de la société de prendre les mesures nécessaires pour procéder au remboursement du crédit...