Les Hôtels de Paris : le chiffre d'affaires est stable en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé réalisé au cours de l'exercice 2019 par Les Hôtels de Paris s'établit à 41,1 millions d'euros, équivalent à celui de l'année précédente.

Le Normandy Hôtel (Paris 1er arrdt) maintient son exploitation malgré les travaux de rénovation lourde débutés en janvier 2019. La durée de ces travaux est prévue pour 2 années et demie. Ceux-ci entraînent le blocage d'environ 25 chambres, soit une réduction de 22% de la capacité d'accueil de cet établissement, expliquant la diminution de son chiffre d'affaire annuel de -25%.

Hors Normandy Hôtel, le chiffre d'affaires du groupe progresse de +3,6% sur la période, porté par la croissance de +14,6% du chiffre d'affaires de la restauration et des séminaires tandis que le chiffre d'affaires de l'hébergement a progressé de 1,9%.

Le secteur du tourisme à Paris a été affecté par un ralentissement sur le 1er trimestre 2019 dû au mouvement des gilets jaune et par un second ralentissement en décembre 2019 relatif aux grèves de la SNCF et de la RATP. Les Hôtels de Paris ayant 20 de ses 22 établissements situés à Paris, a également constaté ces ralentissements dans son activité de l'année 2019.