Les Hôtels de Paris : en perte de 4,7 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Ces comptes de Les Hôtels de Paris font ressortir un chiffre d'affaires de 17,44 millions d'euros au 30 juin 2022, en hausse de 13,54 ME, soit +347% par rapport au 30 juin 2021.

Le 1er trimestre 2022 a continué à être impacté par la crise sanitaire du Covid-19 (variant Omicron). Néanmoins, le 2e trimestre a été positivement impacté par :

- le retour des touristes et de la clientèle étrangère ;

- le contexte économique inflationniste ayant entraîné une hausse des prix moyens (+55E en moyenne sur le Groupe entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022) ;

- une nouvelle politique de yield management basée sur des tests d'élasticité prix concluants enclenchée tôt dans le semestre.

Le résultat opérationnel s'établit à +618 kE à fin juin 2022, soit supérieur de 11,55 ME par rapport à fin juin 2021. Le résultat net consolidé ressort cependant négatif à hauteur de -4,71 ME à fin juin 2022, soit -0,64 euro par action (-16,42 ME à fin juin 2021). Cela s'explique principalement par le coût de l'endettement financier qui s'élève à -5,79 ME sur le 1er semestre 2022.