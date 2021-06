Les Hôtels de Paris a reçu, plusieurs offres fermes sur tout ou partie du périmètre de cession

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Les Hôtels de Paris rappelle qu'en réaction à l'apparition de la Covid-19 qui continue de durement frapper l'industrie du tourisme et l'hôtellerie, il a pris la décision d'adopter un programme de cession d'actifs... La société a reçu, plusieurs offres fermes sur tout ou partie du périmètre de cession retenu.

L'équipe de direction de la société a rencontré les candidats acquéreurs aux offres les mieux-disantes, et a mis à leur disposition une plate-forme virtuelle d'échange de documents contenant les informations préliminaires essentielles (titres de propriété, plans, etc.) relatives aux actifs mis en vente et organisé les visites.

Dès réception des lettres d'offre confirmatoires, le Conseil d'administration procédera à la sélection des candidats retenus.

Du fait de la crise sanitaire actuelle, la société a demandé à Colcity de surseoir à l'exigibilité de toutes sommes dues au titre de la convention de crédit, ce qui a été accepté sous réserve de la mise en oeuvre d'un programme de cession d'actifs à hauteur a minima des sommes exigibles.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration a procédé à l'arrêté des comptes 2020. Cependant, compte-tenu des délais nécessaires pour publier au BALO les avis de réunion et de convocation, la société a déposé auprès du Président du Tribunal de commerce de Paris une requête en vue d'obtenir une prorogation du délai de réunion d'Assemblée générale ordinaire annuelle chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 dé¬cembre 2020.