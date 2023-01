Les Hôtels Baverez : vive augmentation du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois établissements Les Hôtels Baverez s'élève à 38,8 millions d'euros au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 191,15% par rapport à l'année précédente.

L'hôtel Regina, rouvert après Covid le 25 août 2021, a été porté par le retour des touristes dans la capitale. Il réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 16,9 ME soit près de 21,7% de plus qu'en 2019 avec un taux d'occupation annuel de 76,11% et un prix moyen de 531,25 euros. L'Hôtel Majestic-Spa a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 ME sur l'année 2022, soit plus de 28% par rapport à l'année 2019. Son taux d'occupation cumulé au 31 décembre 2022 s'établit à 68,31% avec un prix moyen de 474,05 euros pour 43,66% et 350,19 euros au 31 décembre 2021. Son activité SPA est définitivement fermée au public extérieur depuis 2020. Les 5 chambres supplémentaires réceptionnées et terminées fin 2020 ont été aménagées sur le début d'année 2021 pour les ouvrir à la clientèle. Il compte donc 57 chambres depuis 2021. L'hôtel Raphael rouvert le 1er juin 2021 après Covid réalise sur 2022 un chiffre d'affaires de 14,6 ME en augmentation de plus de 18% par rapport à 2019. Son taux d'occupation sur l'année s'élève à 73,31% avec un prix moyen de 494,62 euros. Ils étaient respectivement de 31,89% et de 392,67 euros en 2021.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 73,26% au 31 décembre 2022. Il était de 31,09% au 31 décembre 2021. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 505,69 euros pour 383,89 euros l'an dernier à la même date. Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 370,49 euros hors taxes. Il était de 119,34 euros au 31 décembre 2021.

L'activité du 4e trimestre 2022 a été très soutenue avec un maintien des prix moyens très élevés. La fin d'année n'a pas été perturbée par des grèves ou autres mouvements comme ce fut le cas fin 2019 ce qui a permis la réalisation de ce résultat. Les évènements géopolitiques de l'Est de l'Europe n'affectent pas de manière significative l'activité. Les Hôtels Baverez reste cependant vigilant concernant l'impact sur les ressortissants des différents Etats qui composent sa clientèle, et qui les rendraient plus frileux à voyager.

Les Hôtels Baverez enregistre des augmentations de coûts sur les matières premières nécessaires à son activité mais elles restent encore pour l'instant supportables. En outre, comme l'ensemble des établissements de son secteur d'activité, Les Hôtels Baverez rencontre des difficultés de recrutement. Cela complique l'activité et a un impact sur les coûts puisqu'il lui faut palier par de l'intérim et des extras.

Les trois établissements de la société ont procédé au renouvellement de leur classement en hôtels 5 étoiles avec succès en début d'année 2022. L'obtention de ces classements 5 étoiles renouvelés démontre de nouveau la qualité des établissements et l'engagement de la direction pour un accueil et un service de luxe appréciés de la clientèle.

La crise de la Covid 19 a continué d'impacter l'activité touristique et des hôtels dans la capitale sur le 1er trimestre 2022. Le pass vaccinal a été suspendu le 14 mars 2022 en France. Depuis le 12 juin 2022, il n'était plus demandé aux voyageurs de faire des tests Covid pour les retours vers les Etats-Unis. La clientèle étrangère et notamment américaine était de retour en grand nombre dans les établissements à partir du 2e trimestre 2022.

"Notre activité en ce début d'année 2023 se ralentit sensiblement ou tout au moins se stabilise vers une activité d'hiver plus normale. Mais le 1er trimestre 2023 devrait être meilleur que le premier trimestre 2022 qui subissait encore les restrictions sanitaires. L'année 2023 serait à un niveau équivalent à l'année 2022 en termes de chiffre d'affaires", commente le management qui poursuit : "La trésorerie de la société nous permettra de faire face à nos engagements pour l'année à venir".