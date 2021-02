Les Hôtels Baverez travaille sur son Index d'Egalité Professionnelle

(Boursier.com) — Conformément au décret visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Les Hôtels Baverez a calculé et déclaré son Index de l'Egalité Professionnelle à partir des 5 indicateurs...

1) Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranche d'âge et catégorie

socioprofessionnelles ;

2) Ecart dans les augmentations individuelles entre les hommes et les femmes ;

3). Ecart dans les promotions entre les hommes et les femmes ;

4) Pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congés maternité ;

5) Equilibre entre le nombre de femmes et d'hommes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Le résultat obtenu par la société au titre des rémunérations et éléments de l'année 2020 s'élève à 60 sur 100 points.

Ce résultat est en dessous du seuil requis de 75 sur 100 mais provient de la fermeture des établissements de la société depuis le 17 mars 2020. Des mesures correctrices seront prises dès que possible à la réouverture des établissements toujours fermés. Pour rappel, le résultat obtenu par la société au titre des rémunérations et éléments de l'année 2019 s'élevait à 92 sur 100 points.