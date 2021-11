Les Hôtels Baverez : réduction de la perte au 30 septembre

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires de Les Hôtels Baverez s'élève à 6,11 millions d'euros (4,84 ME un an plus tôt à même époque), dont 4,73 ME au 3e trimestre (9,38 ME au 3e trimestre 2019). La croissance est de +26,2% par rapport au 30 septembre 2020, mais en diminution de -74,95% par rapport au 30 septembre 2019.

L'hôtel Regina totalement fermé depuis le 17 mars 2020 a rouvert au public le 25 août 2021. Il réalise sur le mois de septembre un chiffre d'affaires de 874 kE et un taux d'occupation de 61%.

L'hôtel Majestic, rouvert en mode "appartements" en septembre 2020 et a subi les diverses restrictions sanitaires de l'année 2021 sur le 1er semestre. Son service de restauration n'est toujours pas rouvert à l'identique de l'année 2019 et son activité SPA est définitivement fermée au public extérieur depuis 2020. Les 5 chambres supplémentaires réceptionnées et terminées en 2020 ont été aménagées sur le début d'année 2021 pour les ouvrir à la clientèle. Le taux d'occupation est de 37,27% au 30 septembre 2021.

L'hôtel Raphael a rouvert ses portes le 1er juin 2021 avec une Terrasse embellie qui a attiré de nombreux clients au fur et à mesure des différentes phases de relâchement des restrictions sanitaires. Mais la météo n'a pas permis une exploitation tous les jours sur cet été 2021 avec un mois d'août peu clément notamment. Il réalise un chiffre d'affaires hébergement de 1,82 ME depuis sa réouverture avec un taux d'occupation de 20,15% et un chiffre d'affaires restauration de 1,26 ME.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 19,21% au 30 septembre 2021 (16,96% au 30 septembre 2020). Le prix moyen hors taxes, s'élève à 365,56 euros (351,93 euros l'an dernier à la même date). Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 70,21 euros hors taxes. Il était de 59,70 euros au 30 septembre 2020 (295,41 euros au 30 septembre 2019).

Le résultat net au 30 septembre est une perte de -179 kE.

Prolongation de la durée de remboursement du PGE "Saison"

Au 30 septembre 2021, la trésorerie active s'élève à 18,7 ME et les emprunts en cours présentent un solde de 21,9 ME. Le montant des actifs immobilisés après amortissement s'élève à 35 ME. Le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2021 s'élève à 28 ME.

Afin de faire face à la durée sans précédent de cette crise consécutive à la pandémie de Covid 19, les administrateurs de la société ont décidé d'opter pour la suspension des remboursements du PGE "Saison" sur une année supplémentaire et pour son étalement sur la durée maximale prévue par les textes.