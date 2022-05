Les Hôtels Baverez : près de 2 ME de perte au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois établissements Les Hôtels Baverez s'élève à 4,62 millions d'euros au 31 mars 2022 (331 kE au 31 mars 2021).

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 43,57% au 31 mars 2022 (4,39% au 31 mars 2021). Le prix moyen hors taxes, s'élève à 397,97 euros (316,66 euros l'an dernier à la même date).

Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 173,38 euros hors taxes. Il était de 13,90 euros au 31 mars 2021.

L'excédent brut d'exploitation est une perte de -1 ME (-786 kE en 2021).

Le résultat net au 31 mars est une perte de -1,91 ME (-1,71 ME au 31 mars 2021).

Au 31 mars 2022, la trésorerie active s'élève à 18,6 ME (11,5 ME au 31 mars 2021). Les emprunts en cours représentent un solde de 21,6 ME. Le montant des immobilisations après amortissement s'élève à 33,7 ME et le montant des capitaux propres hors résultat s'élève à 28,7 ME.

Il n'y aura pas de versement de dividende au titre de l'exercice 2021.