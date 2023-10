Les Hôtels Baverez : les comptes s'améliorent au 30 septembre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois établissements Les Hôtels Baverez s'élève à 33 millions d'euros au 30 septembre 2023 (27,8 au 30 septembre 2022).

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 68,39% au 30 septembre (71,81% au 30 septembre 2022).

Le prix moyen hors taxes, s'élève à 624,51 euros (490,75 euros au 30 septembre 2022). Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 427,10 euros hors taxes (352,42 euros au 30 septembre 2022).

L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 14,59 ME, soit une augmentation de 22,84%, dont 1,675 ME en restauration. Le taux d'occupation est de 70,98% au 30 septembre. Il était de 74,63% au 30 septembre 2022. Ce chiffre d'affaires s'explique par le positionnement du prix moyen à 673,64 euros en 2023 (511,67 euros en 2022) entraînant un RevPar de 478,17 E (381,85 E au 30 septembre 2022).

L'hôtel Majestic réalise un chiffre d'affaires de 5,45 ME (4,92 KE au 30 septembre 2022), soit une augmentation de 10,82%. Son taux d'occupation atteint 60,66% (67,85% au 30 septembre 2022), soit une diminution de plus de 7 points de TO, mais son prix moyen atteint 570,58 euros pour 458,57 E en 2022. Le RevPar s'établit à 346,10 E au 30 septembre 2023 (311,13 E l'année dernière).

L'hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 13 ME au 30 septembre 2023, dont 2,94 ME en restauration (10,96 ME l'an dernier à la même date). Son taux d'occupation est de 70,63% au 30 septembre 2023 (71,21% au 30 septembre 2022). Le prix moyen s'élève à 598,16 euros pour 486,02 euros en 2022 soit un RevPar de 422,50 E au 30 septembre 2023 pour 346,09 euros l'an dernier à la même date.

Au 30 septembre, le résultat net est bénéficiaire de 6,97 ME (5,12 ME au 30 septembre 2022).

A cette date, la trésorerie active s'élève à 36,6 ME et les emprunts en cours présentent un solde de 16,8 ME. Le montant des actifs immobilisés après amortissement s'élève à 32,7 ME et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre s'élève à 35,1 ME.