Les Hôtels Baverez : le personnel en chômage partiel ; publication reportée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'arrêt quasi-total de ses activités hôtelières et de restaurations, aux annonces du gouvernement et à l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, Les Hôtels Baverez a décidé, le 16 mars, de fermer à la clientèle les Hôtels Regina et Raphaël et de mettre son personnel au chômage partiel.

Toutes les déclarations relatives à cette décision sont en cours de dépôt auprès des organismes agréés.

Une estimation de l'impact de cette épidémie sur les comptes 2020 a été réalisée. Le résultat net serait une perte significative .

Notre trésorerie permettrait de passer cette crise dans la mesure où elle serait limitée à quelques mois , indique le management.

Compte tenu de la crise sanitaire en cours, le conseil d'administration de Les Hôtels Baverez a décidé de reporter l'arrêté des comptes 2019, du 31 mars au 30 avril.

En conséquence, le communiqué sur les résultats annuels sera publié le 30 avril après Bourse.