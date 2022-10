Les Hôtels Baverez : le groupe pourra faire face à ses engagements de l'année à venir

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires des trois établissements de la société Les Hôtels Baverez s'élève à 27,75 millions d'euros (6,11 ME au 30 septembre 2021). Le chiffre d'affaires dépasse celui réalisé au 30 septembre 2019 (3,3 ME). Il progresse de 13,67% par rapport à l'année 2019 pré-Covid.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 71,81% (19,21% au 30 septembre 2021 et 74,87% en 2019).

Le prix moyen hors taxes, s'élève à 490,48 euros (394,58 euros en 2019). Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 352,22 euros hors taxes. Il était de 295,41 euros au 30 septembre 2019.

Sur 9 mois, le résultat net des trois établissements s'établit à +5,12 ME (-179 kE au 30 septembre 2021).

Au 30 septembre 2022, la trésorerie active s'élève à 27,7 ME et les emprunts en cours présentent un solde de 20,6 ME. Le montant des actifs immobilisés après amortissement s'élève à 32,8 ME. Le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2022 s'élève à 28,7 ME.

Perspectives affichées

La crise de la Covid 19 a continué d'impacter l'activité touristique et des hôtels dans la capitale sur le 1er trimestre 2022. Le passe vaccinal a été suspendu le 14 mars 2022 en France. Depuis le 12 juin, il n'est plus demandé aux voyageurs de faire des tests Covid pour les retours vers les Etats-Unis. La clientèle étrangère et notamment américaine est de retour en grand nombre dans les établissements du groupe, et surtout sur le 2e trimestre 2022.