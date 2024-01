Les Hôtels Baverez : le chiffre d'affaires croît de 11,6% en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois établissements Les Hôtels Baverez s'élève à 43,3 millions d'euros au 31 décembre 2023, soit une augmentation de +11,65% par rapport à l'année précédente.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 66,97% au 31 décembre 2023 (73,26% au 31 décembre 2022).

Le prix moyen hors taxes, s'élève à 624,8 euros (506,42 euros l'an dernier à la même date).

Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 418,46 euros hors taxes. Il était de 371,02 euros au 31 décembre 2022.

L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 19,53 ME (+15,88%), dont 2,32 ME en restauration. L'hôtel Majestic réalise un chiffre d'affaires de 7,41 ME (7,26 ME au 31 décembre 2022), soit une augmentation de +1,92%. L'hôtel Raphael maintient une belle croissance en atteignant 16,34 ME (+11,62%) au 31 décembre 2023, dont 4,22 ME en restauration (14,64 ME l'an dernier à la même date dont 3,06 ME en restauration).

Perspectives

"Notre activité en ce début d'année 2024 est sensiblement ralentie et se stabilise vers une activité d'hiver normale", indique le management. "Ceci nous permet de mettre en oeuvre des programmes d'entretien et de rénovation de nos établissements afin de pouvoir conserver la qualité attendue par nos clients. L'année 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris serait à un niveau équivalent à l'année 2023 en termes de chiffre d'affaires".

La trésorerie de la société permettra de faire face aux engagements pour l'année à venir.