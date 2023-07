Les Hôtels Baverez : l'année 2023 devrait être soutenue

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois établissements Les Hôtels Baverez s'élève à 21,1 millions d'euros au 30 juin, soit au terme du 1er semestre de son exercice (15,8 ME au 30 juin 2022).

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 67,9% au 30 juin 2023 (64,71% au 30 juin 2022). Le prix moyen hors taxes, s'élève à 610,20 euros pour 459,16 euros au 30 juin 2022.

Le RevPar (Revenu par chambre) ressort à 414,33 euros hors taxes. Il était de 297,14 euros au 30 juin 2022.

L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 9,51 ME soit une augmentation de 40,52%, dont 1,16 ME en restauration. Le RevPar est de 469,95 euros (322,69 euros au 30 juin 2022). L'hôtel Majestic réalise un chiffre d'affaires de 3,42 ME (2,92 ME au 30 juin 2022), soit une augmentation de 17,14%. Son RevPar s'établit à 327,22 euros au 30 juin 2023 pour 260,80 euros l'année dernière. L'hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 8,14 ME au 30 juin 2023 dont 1,68 ME en restauration, (6,10 ME l'an dernier à la même date incluant 1,54 ME en restauration), soit une augmentation globale de 33,33%. Le RevPar est de 408,56 euros au 30 juin 2023 (291,98 euros l'an dernier).

Perspectives

Parallèlement au développement de notre activité, la guerre en Ukraine avec ses différents évènements perdure, ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l'énergie. En outre, depuis plusieurs années la société s'engage en faveur de l'écologie. Cet engagement a été porté malgré lui par la hausse des coûts, l'encourageant notamment à réduire ses dépenses énergétiques, de blanchisserie, d'emballage. Par ailleurs, les mouvements sociaux consécutifs à l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites ont freiné la prise de réservation et Les Hôtels Baverez a subi des annulations. Ces éléments ont impacté le volume d'activité du groupe mais sont restés limités au regard du chiffre d'affaires, la hausse des prix moyens venant compenser ces annulations. Enfin, comme l'ensemble des établissements de son secteur d'activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement qui compliquent l'activité et impactent les coûts, puisqu'il faut palier ces carences de personnel par de l'intérim et des extras.

L'année 2023 devrait montrer une activité soutenue. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l'année à venir.

Il es rappelé qu'au terme de l'exercice 2022, Les Hôtels Baverez disposait de 30,2 ME de trésorerie alors que son total des emprunts s'élevait à 19,9 ME.