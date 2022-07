Les Hôtels Baverez : forte reprise du chiffre d'affaires sur le semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires de Les Hôtels Baverez s'établit à 15,79 millions d'euros (1,38 ME au 30 juin 2021). Il est en croissance de +5,04% par rapport à 2019 qui était une année pré-Covid.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 64,71% pour 7,4% au 30 juin 2021 et 71,69% au 30 juin 2019. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 459,32 euros pour 383,44 euros en 2019. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 297,24 euros hors taxes. Il était de 274,87 euros au 30 juin 2019.

Tendances

A ce jour, les évènements géopolitiques de l'Est de l'Europe n'affectent pas de manière significative la reprise d'activité après deux ans de pandémie. Les Hôtels Baverez connaît déjà des augmentations de coûts sur les matières premières nécessaires à son activité mais elles restent encore, pour l'instant, supportables.

Comme l'ensemble des établissements de son secteur d'activité, Les Hôtels Baverez rencontre des difficultés de recrutement, ce qui a un impact sur les coûts.

Les trois établissements ont procédé au renouvellement de leur classement en hôtels 5 étoiles avec succès sur ce début d'année 2022.

La crise de la Covid 19 a continué d'impacter l'activité touristique et des hôtels dans la capitale sur le 1er trimestre 2022. Le pass vaccinal a été suspendu le 14 mars 2022 en France. La clientèle étrangère et notamment américaine est de retour en grand nombre dans les établissements du groupe et surtout sur le 2e trimestre 2022.

La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l'année à venir.