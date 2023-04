Les Hôtels Baverez : forte hausse de l'activité au premier trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Les Hôtels Baverez indique que le chiffre d'affaires de ses trois établissements atteint 7,959 millions d'euros au 31 mars, en hausse de 72% sur un an. Le Taux d'occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 59% à fin mars contre 44% fin mars 2022. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 517 euros contre 398 euros l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 304 euros hors taxes. Il était de 173 euros au 31 mars 2022.

Les mouvements sociaux consécutifs à l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites ont freiné la prise de réservation et le groupe indique avoir subi des annulations ; ces éléments impactent le volume d'activité mais restent pour l'instant limités au regard du chiffre d'affaires, la hausse des prix moyens venant compenser à ce stade la baisse d'activité. L'année 2023 devrait ainsi montrer une activité soutenue. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l'année à venir.

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 30 mars a par ailleurs arrêté les comptes de l'exercice 2022 présentant un bénéfice de 7,062 ME et un total de bilan de 64,7 ME. La trésorerie s'élève à 30,2 ME et le total des emprunts à 19,9 ME. Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,28 euro par action, prélevé sur le bénéfice de l'année 2022.