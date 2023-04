Les Hôtels Baverez atténue sa perte au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des trois établissements Les Hôtels Baverez s'élève à 7,96 millions d'euros au 31 mars 2023 (4,61 ME au 31 mars 2022).

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 59% au 31 mars 2023 pour 44% au 31 mars 2022. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 517 euros pour 398 euros l'an dernier à la même date.

Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 304 euros hors taxes. Il était de 173 euros au 31 mars 2022.

Au 31 mars 2023, l'hôtel Majestic continue son développement pour arriver au chiffre d'affaires de 1,36 ME (846 kE au 31 mars 2022). L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 3,52 ME avec un taux d'occupation de 59% au 31 mars 2023 (45% au 31 mars 2022). L'hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 3,07 ME au 31 mars.

Le résultat net au 31 mars 2023 est une perte de -89 kE pour une perte de -1,91 ME au 31 mars 2022. L'excédent brut d'exploitation est un profit de +901 kE pour une perte de -1 ME en 2022.

Au 31 mars 2023, la trésorerie active s'élève à 31,9 ME, elle était de 18,6 ME au 31 mars 2022. Les emprunts en cours représentent un solde de 18,9 ME.

Le montant des immobilisations après amortissement s'élève à 32,3 ME et le montant des capitaux propres hors résultat s'élève à 28,7 ME.

L'année 2023 devrait montrer une activité soutenue. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l'année à venir.

Dividende 2022

Le conseil d'administration, qui s'est tenu le 30 mars, a arrêté les comptes de l'exercice 2022 présentant un bénéfice de 7,06 ME, et un total de bilan de 64,7 ME. La trésorerie s'élève à 30,2 ME et le total des emprunts s'élève à 19,9 ME.

Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 14 juin le versement d'un dividende de 0,28 euro par action, prélevé sur le bénéfice de l'année 2022.