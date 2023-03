Les Hôtels Baverez : 7 ME de bénéfices en 2022

(Boursier.com) — Les comptes annuels certifiés de Les Hôtels Baverez, au 31 décembre 2022, présentent un résultat net bénéficiaire de 7,06 millions d'euros.

Le total du bilan s'élève à 64,7 ME. La trésorerie active ressort à 30,3 ME. Elle était de 19,9 ME au 31 décembre 2021. Les emprunts en cours représentent un solde de 19,9 ME pour 21,9 ME fin 2021. Le montant des immobilisations après amortissement est de 32,6 ME, et le montant des capitaux propres hors résultat s'élève à 28,7 ME.