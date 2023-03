Les grandes banques américaines croulent sous les ouvertures de comptes !

(Boursier.com) — L 'exode des banques régionales américaines se confirme, suite aux chutes de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Le Financial Times indique que les grandes banques américaines croulent ainsi sous les demandes des nouveaux déposants. L'effondrement de SVB a ainsi accéléré les reports de clients vers des banques telles que JP Morgan Chase, Citi ou Bank of America. Les grandes banques US seraient même "inondées de requêtes" de clients tentant de transférer des fonds en provenance de plus petits établissements.

Selon le FT, qui cite des dirigeants bancaires, ce mouvement serait le plus important pour les dépôts en plus d'une décennie. JP Morgan, Citi et les autres grands groupes tenteraient d'accueillir au mieux ces nouveaux clients arrivant en masse, désireux d'effectuer rapidement leurs formalités et transferts. Ces grandes banques auraient pris des mesures additionnelles pour accélérer le processus normal "d'embarquement", indique le FT, citant des personnes familières de la question.

Ainsi, malgré les mesures d'urgence prises par la Fed, la FDIC et le Trésor américain pour rassurer les déposants, ces derniers arriveraient massivement chez de plus grands établissements jugés plus solides, tels que JP Morgan, Citi ou BofA. cela concernerait tout particulièrement les clients aux avoirs supérieurs au seuil de 250.000$ de garantie fédérale. Le mouvement de transfert en provenance des banques régionales a débuté la semaine dernière et s'est poursuivi depuis lundi.

Les grandes banques seraient donc submergées d'appels. JP Morgan aurait écourté le temps d'attente habituel pour l'ouverture d'un compte et celui au bout duquel les nouvelles entreprises clientes peuvent accéder à leurs fonds, afin de s'assurer qu'elles soient en mesure de payer leur personnel à la fin de cette semaine. La banque privée de Citi, destinée aux personnes les plus aisées, tente d'ouvrir des comptes en une journée, alors que le délai habituel est d'une à deux semaines... Plusieurs banques majeures auraient réassigné des employés à l'ouverture des comptes pour faire face à cette incroyable demande. JP Morgan aurait tout de même demandé à ses salariés de ne pas tenter de profiter de la situation en débauchant de manière active chez les plus petits rivaux, selon le FT, citant des sources proches des discussions.