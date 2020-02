Les Etats-Unis veulent racheter Nokia !

Crédit photo © Nokia

(Boursier.com) — Toujours porté par des comptes trimestriels meilleurs qu'anticipés et la confirmation de ses objectifs 2020, Nokia s'adjuge 4% à 3,9 euros en fin de matinée. Les analystes continuent à s'ajuster à la suite de cette publication à l'instar du Credit Suisse qui rehausse sa cible de 3,85 à 4,10 euros tout en restant 'neutre', étant donné les possibilités limitées de croissance des ventes et l'amélioration seulement progressive des marges. Kepler Cheuvreux a pour sa part réduit son objectif de 5 à 4,8 euros mais réitère son opinion 'acheter'.

Mais le titre est aussi soutenu ce vendredi par les propos assez fous du Ministre américain de la Justice, Bill Barr. Le Procureur général des États-Unis a tout simplement proposé que son pays, éventuellement avec l'aide de ses alliés, prenne le contrôle de Nokia et Ericsson afin de stopper le développement du Chinois Huawei dans la 5G et d'atténuer les risques d'espionnage de Pékin.

"Il n'y a que deux entreprises qui peuvent concurrencer Huawei en ce moment : Nokia et Ericsson", a déclaré M.Barr dans un discours sur la menace économique chinoise. "La principale préoccupation concernant ces fournisseurs est qu'ils n'ont ni la taille de Huawei ni le soutien d'un pays puissant avec un grand marché intégré comme la Chine... Mettre notre grand marché et notre puissance financière derrière l'une de ces entreprises ou les deux en ferait un concurrent bien plus redoutable et éliminerait les inquiétudes quant à sa pérennité".