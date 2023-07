Les États-Unis devraient limiter l'accès de la Chine aux services cloud d'Amazon et de Microsoft

(Boursier.com) — Jour férié ou pas, la bataille commerciale et technologique entre Pékin et Washington devrait encore s'intensifier dans les prochaines semaines. L'administration Biden envisage d'exiger que les fournisseurs américains de services d'informatique dématérialisée (cloud) demandent l'autorisation du gouvernement avant de servir les entreprises chinoises qui utilisent de telles plates-formes pour former des modèles d'IA, croit savoir le 'Wall Street Journal' en citant des sources au fait de la question. En tant que leaders mondiaux, Microsoft Azure et Amazon Web Services seraient particulièrement visés par cette mesure. Ils sont en concurrence en Chine avec des sociétés telles qu'Alibaba.

Washington prévoit de renforcer les contrôles à l'exportation annoncés en octobre pour restreindre les ventes de certaines puces d'intelligence artificielle à la Chine, cherchant à contenir le développement par son rival d'une technologie considérée comme essentielle pour l'avenir géopolitique et économique du pays. Une partie des mesures en discussion inclurait la restriction de l'accès au cloud pour les développeurs d'IA chinois, précise le quotidien financier.

La Chine a de son côté annoncé lundi qu'elle allait contrôler les exportations de certains métaux utilisés par l'industrie des semi-conducteurs, une nouvelle mesure prise dans sa querelle grandissante avec les Etats-Unis concernant l'accès aux puces dotées de technologies de pointe.