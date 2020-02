Les enseignes Casino lancent un plan de formation inédit

(Boursier.com) — Mercredi 26 février 2020, les enseignes Géant Casino et Casino Supermarché et quatre des cinq organisations syndicales représentatives (FO, CFDT, Unsa, CFE-CGC) ont signé un plan de développement des compétences sur 3 ans, qui concernera au total 6.000 hôtes de caisse, pour un budget total de 5 millions d'Euros.

La direction de Distribution Casino France annonce la signature de cet accord, fruit d'un dialogue social nourri illustrant un constat partagé : dans un contexte de mutation de la grande distribution liée à l'évolution des habitudes de consommation et des modes de paiement, il est nécessaire de se projeter vers les solutions de demain en développant le commerce " phygital ", qui propose plus de digital et plus de conseil clients, pour une expérience d'achat sans contrainte.

Pour accompagner ce changement, l'ensemble des parties prenantes à l'accord sont convaincues de la nécessité d'anticiper l'évolution profonde du métier d'hôte de caisse, à l'heure du développement des caisses en libre-service et des portiques CMax (arches implantés dans tous les Géant Casino depuis fin 2019) qui permettent de payer directement grâce à l'application Casino Max sans passer par les caisses traditionnelles.

Ce plan triennal de développement des compétences d'envergure, est doté d'un budget de 5 millions d'Euros (financement des formations, développement de dispositifs pédagogiques innovants...), soit 50% de plus sur le budget annuel de formation. Sa vocation est d'accompagner les collaborateurs dans leur choix d'évolution de carrière.

Les collaborateurs concernés disposeront ainsi d'un large champ d'actions et de réelles opportunités d'évolution professionnelle, en cohérence avec leur projet professionnel et les postes à pourvoir au sein des enseignes Géant Casino et Casino Supermarché. Ils pourront poursuivre leur métier centré sur l'encaissement (ce dernier n'ayant pas vocation à disparaître), évoluer vers un nouveau métier (conseiller clientèle par exemple), ou encore opter pour un autre métier au sein des magasins (conseiller de vente, métiers de bouche, ...) ou au sein du groupe Casino.