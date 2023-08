Les enquêtes autour de Tesla et Elon Musk se multiplient

(Boursier.com) — Tesla continue à faire couler beaucoup d'encre. Le constructeur automobile fait l'objet d'une enquête fédérale aux Etats-Unis sur les performances annoncées en matière d'autonomie de ses véhicules électriques à la suite d'un article de 'Reuters' publié en juillet qui montrait que celles-ci étaient exagérées, a rapporté mercredi le 'Wall Street Journal'.

Par ailleurs, un projet de Tesla visant à acheter des matériaux de construction difficiles à obtenir fait l'objet d'une enquête de la part des procureurs américains, qui cherchent à déterminer si le projet constituait une utilisation appropriée des fonds de l'entreprise. Le bureau du procureur de New York a envoyé ces dernières semaines des assignations à comparaître à un certain nombre d'employés actuels et anciens du fabricant de véhicules électriques pour obtenir des informations relatives à ce projet, selon des personnes proches de l'enquête citées par 'Bloomberg'.

Selon le 'WSJ' qui a révélé cette information, les matériaux en question pourraient être destinés à la construction d'une maison pour Elon Musk, et plus précisément pour "la construction d'une spacieuse structure de verre" à proximité du siège social du constructeur automobile dans la région d'Austin. La commande a conduit à l'ouverture d'une enquête interne menée par les membres du conseil d'administration de Tesla qui s'inquiétaient d'un détournement des fonds de l'entreprise. Le résultat de cette dernière n'a pas filtré. Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission, s'est également saisi de la question en lançant sa propre enquête.

Les demandes d'informations émanant des procureurs ne signifient pas nécessairement que des poursuites pénales ou civiles seront engagées, car les autorités ouvrent souvent des enquêtes qui ne débouchent pas sur des actions concrètes. Reste, que le milliardaire se serait bien passé de cette nouvelle affaire.