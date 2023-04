Les Docks des Pétroles d'Ambès : le résultat net grimpe à 4,22 ME

(Boursier.com) — En 2022, la société Les Docks des Pétroles d'Ambès a enregistré un chiffre d'affaires de 17,22 ME (+7,2%), dû principalement à la hausse de +5,6% par rapport à 2021, de ses activités de chargements de carburants et de biocarburants.

Les investissements mis en service au cours de l'exercice 2022 s'élèvent à 1.629 KE, dont 47% concernent les travaux relatifs à la sécurité et à l'environnement. Le résultat opérationnel courant progresse à 5,43 ME et le résultat net grimpe à 4,22 ME.

Les capitaux propres et assimilés sont de 13.391 KE en 2022 versus 12.391 KE en 2021. Cette variation s'explique par le montant du résultat 2022 supérieur à celui de 2021.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie nette de la société Les Docks des Pétroles d'Ambès ressortait à 10.077 KE, contre 10.404 KE à fin 2021.