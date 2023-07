Les Constructeurs du Bois : vise plus de 30 ME de chiffre d'affaires à horizon 2025

(Boursier.com) — Il est rappelé que dans un souci de meilleure structuration de son organisation et de distinction des ressources, Les Constructeurs du Bois dispose désormais de deux filiales opérationnelles, LCB Technique dédiée aux activités tertiaires du Groupe et SCV Ecocity 1 pour la gestion des programmes de construction des Eco'City. Sur le 1er semestre 2023, LCB poursuit sa croissance malgré un marché immobilier globalement en recul. Le chiffre d'affaires semestriel consolidé, qui intègre pour la première fois SCV Ecocity 1, ressort en hausse de 37% à 6,04 millions d'euros et confirme la robustesse de la stratégie de LCB axée sur une croissance verte.

Perspectives

Le 2e semestre 2023 s'annonce riche pour LCB. Dès le mois de septembre, l'éco-promoteur immobilier présentera le premier prototype de Landair'Am, innovation basée sur la géothermie qui vise à diviser par deux la consommation énergétique des bâtiments.

Par ailleurs, LCB finalisera la dernière tranche de l'Eco'City d'Epinal, 1er ecoquatrier vitrine de son offre. Les prochains mois seront également marqués par le lancement de la première phase de l'Eco'City de Faulx portant sur un budget global de 14 ME. Ce volet, qui représente 4,5 ME, sera livré dès le second semestre 2024. LCB va aussi démarrer la seconde phase de l'Eco'City de Cantebonne qui comprend plus de 100 lots pour un montant de 31 ME.

Fort de cette bonne dynamique, LCB réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 30 ME à horizon 2025.