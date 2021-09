Les Constructeurs du Bois : une opération en vue pour 15 ME de CA

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois va prochainement lancer son 4ème écoquartier réalisé sous la marque Eco'city, dans la commune de Faulx située à une quinzaine de kilomètres de Nancy.

L'ensemble immobilier, regroupant notamment un château, une chapelle et un EHPAD, donnera lieu à un vaste projet de réhabilitation et de construction dans le cadre du renouvellement urbain du centre-ville. L'opération globale vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 ME pour une cinquantaine de logements développés sur 4 500 m(2) habitables.