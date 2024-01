Les Constructeurs du bois : une deuxième vente de logements dans l'écoquartier de Cantebonne

(Boursier.com) — Le groupe de promotion immobilière Les Constructeurs du bois (LCB) a annoncé la vente de 47 logements pour un volume de vente de plus de 7 ME à ICF Habitat Nord-Est, filiale de la SNCF et bailleur social national, dans l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt (54), près de la frontière avec le Luxembourg.

Pour cet important programme en volume, de 350 logements dans sa 1ère phase, Les Constructeurs du bois s'est vu confier la réalisation de 150 logements, représentant un volume de vente de l'ordre de 46 ME.

Après avoir annoncé en décembre dernier la signature d'un premier contrat stratégique avec CDC Habitat portant sur 36 logements, LCB se félicite de dévoiler cette nouvelle transaction de 47 logements, allant du studio aux appartements familiaux spacieux.

" Nous nous réjouissons de cette première collaboration avec ICF Habitat Nord-Est que nous remercions pour sa confiance. Cette seconde vente en l'espace de deux mois confirme l'intérêt pour l'offre de LCB qui répond aux nouveaux enjeux environnementaux ", a déclaré François Duchaine, PDG Fondateur de LCB.