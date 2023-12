Les Constructeurs du bois : une belle médaille pour le projet pilote d'Eco'City

(Boursier.com) — Le groupe de promotion immobilière Les Constructeurs du bois a obtenu la médaille d'argent du challenge de l'habitat innovant 2024 organisé par le Pôle Habitat de la Fédération Nationale du Bâtiment (FFB) dans la catégorie " Réalisation remarquable Promoteur " avec son concept d'écoquartier Eco'City d'Epinal qu'il entend dupliquer à l'échelle nationale.

Le projet pilote d'Epinal est parti d'une réflexion avec la collectivité sur la requalification d'une ancienne friche industrielle textile avec l'association des étudiants de l'école du bois et des élèves architectes sur le devenir du site. Une des premières réflexions a été de répondre aux besoins des futurs habitants avec la création d'une maison médicale, d'une micro-crèche, d'une pharmacie, mais aussi de logements sociaux, d'une résidence gérée étudiante et de logements en accession, le tout agrémenté d'une piste cyclable le long de la Moselle, de jardins partagés et de services mutualisés (garage à vélos, conciergerie...).

Les constructions font bien sûr appel au bois, spécialité du groupe, et bénéficient d'une connexion au réseau de chaleur urbain pour réduire l'impact carbone. Dans le détail, l'Eco'City d'Epinal se compose d'un mix béton (25%) et bois (75%) provenant de forêts locales. Cet écoquartier rassemble au total 91 logements et 1.200 mètres carré de surface tertiaire pour un prix de vente annoncé à 2.400 euros par mètre carré de surface de plancher, hors foncier.