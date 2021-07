Les Constructeurs du Bois structure son offre autour de 4 marques

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois, société spécialisée dans la construction de projets immobiliers écologiques à dimension sociétale, a souhaité donner davantage de visibilité à sa proposition de valeur en structurant son offre autour de 4 marques : Pays'ages, Médi'centre, Ré'création et Eco'city.

LCB a développé la marque Pays'Ages en vue de proposer des logements services pour personnes âgées, à tarifs accessibles tout en maintenant le lien social. Conçues dans une logique d'empreinte carbone faible, ces résidences permettent aux personnes âgées autonomes de bénéficier d'une part, de leur logement sécurisé, confortable et adapté à la réduction de la mobilité, et d'autre part, d'un éventail de services du quotidien et de santé (en lien avec des centres médicaux et des Ephad).

En complément, Médi'centre répond à une demande croissante des professionnels de santé qui souhaitent travailler en médecine préventive, tout en sécurisant le parcours de leurs patients avec celles d'autres praticiens au sein d'un même cabinet. Depuis le lancement de cette offre en 2014, LCB a d'ores et déjà construit 6 maisons médicales et 7 nouvelles structures sont en cours de développement.

Avec sa marque Ré'création, LCB s'adresse aux enfants et adolescents de 0 à 17 ans à travers des structures d'accueil et de loisirs toujours conçues dans une logique écoresponsable.

Eco'city, une marque réunissant les valeurs de LCB

LCB a élargi son offre en développant Eco'city, un concept d'écoquartier intergénérationnel qui s'inscrit dans une réflexion globale de réhabilitation des villes au service du vivre ensemble. Un écoquartier Eco'city de LCB, c'est : une construction bas carbone orientée biosourcée ; une mobilité douce au sein de l'Eco'city privilégiant les espaces verts ;un lieu à dimension sociale et intergénérationnelle

Depuis le lancement d'Eco'city en 2020, LCB a obtenu de réaliser 4 écoquartiers d'envergure dans le Grand Est.