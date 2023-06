Les Constructeurs du Bois signe un contrat majeur avec CDC Habitat

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois a signé un partenariat avec CDC Habitat. Ce contrat porte sur le premier lot de l'Eco'City de Cantebonne, et représente 36 logements pour un volume de vente de 9,1 millions d'euros.

Inscrit dans une démarche globale de développement durable et de stratégie bas carbone, CDC Habitat s'engage à concevoir et à prendre part à des projets exemplaires qui vont généralement au-delà des normes réglementaires. Dans ce contexte, CDC Habitat s'est rapproché de LCB afin d'acquérir 30 logements collectifs et 6 logements intermédiaires au sein de l'Eco'City de Cantebonne.

Répondant en tous points au cahier des charges établi par CDC Habitat, LCB réalisera 36 logements adaptés aux usages et besoins des locataires de CDC Habitat en appliquant les fondamentaux de son offre à savoir : la valorisation du bois et du biosourcé, l'accès systématique des logements à la nature, aux terrasses, aux balcons et aux jardins, la création de logements agiles et l'intégration de solutions éco-responsables. De même dans une volonté de mixité intergénérationnelle, LCB proposer une micro-crèche qui sera située au rez-de-chaussée du bâtiment.

Rappelons que ce programme réunit des projets de très hautes performances environnementales et thermiques. Certifié NF Habitat HQE, l'Eco'City de Cantebonne qui obtiendra prochainement les labels : Biosourcé niveau 3, E+C- et Biodiversity, privilégie l'usage de matériaux biosourcés et de modes de construction innovants.

Premier promoteur à intervenir sur le chantier de Cantebonne, LCB livrera ce premier lot d'ici 24 mois. Ce premier contrat stratégique pourra donner lieu à l'établissement de nouveaux partenariats avec CDC Habitat, acteur incontournable des grands et petits projets urbains durables.