Les Constructeurs du Bois : signature d'une 5e Eco'City près de Nancy

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois renforce son maillage dans le Grand Est avec la signature d'un nouvel Eco'City dans la ville de Bouxières-aux-Dames, située à 7 km de Nancy.

Sur un terrain de plus de 17.000 m2, ce programme comprendra notamment 50 logements, une maison médicale et une micro-crèche. Constitué de plus de 4.750 m2 habitables, ce projet immobilier dont les travaux viennent de débuter, représente un chiffre d'affaires de 12,9 ME.

Sur ce site où l'on extrayait jadis la minette, le minerai du fer lorrain, LCB a conçu un Eco'City faisant la part belle à l'écologie et aux normes environnementales du dispositif RE 2020. Outre l'utilisation du bois vosgien pour les constructions, l'Eco'City prévoit :

- la conservation des plantations déjà en place et la replantation d'arbres fruitiers et des toitures terrasses végétalisées

- une mobilité douce avec des voies piétonnes

- une coulée verte traversant de part en part le site

- des bornes de recharge pour VAE (Vélo à Assistance Electrique).