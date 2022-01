Les Constructeurs du Bois : Signature d'un important contrat avec le Groupe Action Logement 3F Grand Est

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois annoncent la signature d'un contrat de 4,3 ME avec le Groupe Action Logement 3F Grand Est en vue de l'acquisition de 30 logements au sein de l'Eco'City de Bouxières-aux-Dames. Ce contrat, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le premier bailleur français, démontre la pertinence de l'offre développée par l'éco-promoteur immobilier à destination des villes de faible densité.

Confirmation de la pertinence du modèle des Eco'City pour les villes de demain

Le Groupe Action Logement 3F Grand Est gère 8.700 logements répartis dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges. Bien implantée dans les principales agglomérations du Grand Est, sa filiation avec le groupe 3F, bailleur social de référence permet de mettre en oeuvre des projets ambitieux et durables, de relever des défis environnementaux et technologiques tout en assurant sa mission première : répondre aux besoins de logements sociaux dans la région Grand Est.

C'est dans ce contexte que le Groupe Action Logement 3F Grand Est s'est rapprochée de LCB afin d'acquérir 30 logements, du T2 au T4 et T3 Seniors, au sein de l'Eco'City de Bouxières-aux-Dames, qui vient d'être classée Meilleure ville en France selon le site "Bien dans ma ville".

Ce programme certifié NF Habitat HQE, constitué de plus de 4750 m2 habitable a notamment séduit le Groupe 3F Grand Est par sa mixité sociale et intergénérationnelle. L'Eco'City de Bouxières-aux-Dames conjuguera, en effet, logements, maison médicale et micro-crèche.

La première phase du programme, certifié NF Habitat HQE, a débuté en novembre 2021 avec les travaux de terrassement et une livraison de la première tranche planifiée pour l'été 2022.

En parallèle, LCB s'apprête à livrer l'Eco'City pilote d'Epinal situé sur un ancien site industriel et poursuit la construction des écoquartiers de Cantebonne-Villerupt (54), Faulx (54), et Chantraine (88). Répondant aux besoins des nouveaux habitants et usagers de la ville de demain, ces réalisations pourront donner lieu à de nouveaux partenariats avec l'opérateur national 3F Action Logement, première entreprise du logement social en France.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021, le mardi 1er février 2022 (après Bourse).