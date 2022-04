Les Constructeurs du Bois : signataire du PACTE Bois + Biosourcés Grand-Est

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois ont signé le Pacte Bois + Biosourcés Grand-Est lors du Forum International Bois Construction qui s'est tenu le 7 et 8 avril dernier à Nancy en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est. Par cette adhésion, LCB poursuit sa démarche de valorisation systématique du bois et de sa filière dans ses programmes immobiliers.

Dans le cadre de la décarbonation, la Stratégie Nationale Bas Carbone planifie une série d'objectifs pour la réduction de l'empreinte carbone dans tous les secteurs d'activité. Elle prévoit notamment la division par deux des émissions du bâtiment d'ici 2030 par rapport à celles de 2015, soit une diminution de 49%. Lancé en 2019 en Ile-de-France, le PACTE Bois + Biosourcés répond à cette feuille de route en proposant d'accompagner cette nécessaire transition vers le bas carbone par l'intégration massive de bois et de biosourcés dans la construction et la rénovation. Cet acte met en exergue les atouts de la filière forêt bois et biosourcés qui apporte une solution efficace aux défis environnementaux, économiques et sociaux du territoire francilien notamment pour maîtriser et séquestrer le carbone.

Le lancement du PACTE Bois et Biosourcés du Grand Est s'inscrit dans le prolongement de la démarche initiée en Ile-de-France en 2019 et répond à la volonté de la Région Grand Est d'accélérer la transition bas carbone avec les matériaux biosourcés. Visant à la fois la construction neuve et la rénovation, cette initiative va fédérer et former les collectivités, les aménageurs, les bailleurs et les promoteurs à l'usage de produits bois et biosourcés. Encadré par l'interprofession FIBOIS Grand Est et l'ensemble de ses partenaires, elle offre un cadre d'accompagnement et des solutions opérationnelles pour contribuer à un changement systémique dans le secteur de la construction.

L'un des points phares du PACTE réside dans l'engagement des signataires à atteindre d'ici 2025 un pourcentage de surface de plancher moyenne en bois et biosourcés pour les projets en construction neuve et aussi en réhabilitation. Il prévoit différents échelons : niveau Bronze pour 10% de surface de plancher ; niveau Argent pour 20% de surface de plancher ; niveau Or pour 40% de surface de plancher.

Les signataires s'engagent, par ailleurs, à tout mettre en oeuvre pour atteindre un objectif de 50% de bois et matériaux biosourcés français ou frontaliers avec un rayon d'approvisionnement inférieur à 150 km. Fort de son modèle économique reposant sur une politique d'approvisionnement systématique en circuits courts, l'éco-promoteur répond également à cet aspect du PACTE. LCB s'est notamment entourée de deux sociétés vosgiennes spécialisées dans les structures en bois et qui s'approvisionnent exclusivement dans les forêts du massif vosgien.